Marvel presenta Stan Lee, un documentario sulla leggenda dei fumetti: guardate il trailer

Excelsior! In queste ore la Marvel ha pubblicato il trailer ufficiale di Stan Lee, nuovo documentario originale di Disney+ dedicato alla leggenda dei fumetti e in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand.

Come potete vedere nel filmato disponibile all'interno dell'articolo, Stan Lee fornirà un ritratto approfondito sulla vita, la carriera e l'impatto che l'iconico editor di Marvel Comics ha avuto sul mondo dell'intrattenimento tramite le sue formidabili e oggi celeberrime creazioni.

Con il cameo di Stan Lee realizzato per Iron Man del Marvel Cinematic Universe in apertura, il trailer passa rapidamente al dietro le quinte della realizzazione di quella scena, con il regista Jon Favreau che presenta pubblicamente il fumettista alla sua troupe come "il creatore di Iron Man". Da lì, il filmato promozionale mostra anche alcune riprese d'archivio di un Stan Lee molto più giovane (e senza baffi!) mentre il diretto interessato, tramite la sua voce fuori campo, ricorda la propria infanzia e riflette sull'amore per la lettura e l'etica del lavoro: particolarmente interessante la frase utilizzata per riassumere il suo approccio alla creazioni dei supereroi Marvel, definiti come "il tipo di persone che tu o io saremmo se avessimo un superpotere".

Stan Lee è morto nel 2018 a 95 anni, ma la sua eredità è ancora viva e vegeta: insieme ad altri artisti famosi come Jack Kirby e Steve Ditko, è ricordato per aver creato, dagli anni '60 in poi, personaggi oggi mitologici come i Fantastici Quattro, l'Uomo Ragno, l'Incredibile Hulk e gli X-Men, solo per citarne alcuni, mentre in tempi più recenti è tornato in auge grazie ai mitici camei nel Marvel Cinematic Universe.

Stan Lee sarà disponibile dal 16 giugno prossimo, in esclusiva su Disney+.