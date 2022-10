Marvel presenta Licantropus: non perdete una delle opere MCU più ingegnose su Disney Plus

Come promesso dal trailer italiano di Licantropus, debutta oggi sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus il primo 'Speciale' dei Marvel Studios, dedicato al lupo mannaro della Marvel Comics, Jack Russell.

Per prepararvi alla visione di una delle opere MCU più ingegnose di sempre, abbiamo preparato per voi 5 cose da sapere su Licantropus. Come al solito potete trovarle nell'elenco qui sotto:

La trama - In una notte buia e tempestosa, una misteriosa cabala segreta composta da cacciatori di mostri si riunisce nel Tempio dei Bloodstone dopo la morte del loro leader: durante una strana e macabra funzione funebre in suo onore, gli invitati sono coinvolti in una mortale competizione che premierà il vincitore con una potente reliquia...ma la caccia porterà i protagonisti faccia a faccia con un pericoloso mostro sanguinario.

In una notte buia e tempestosa, una misteriosa cabala segreta composta da cacciatori di mostri si riunisce nel Tempio dei Bloodstone dopo la morte del loro leader: durante una strana e macabra funzione funebre in suo onore, gli invitati sono coinvolti in una mortale competizione che premierà il vincitore con una potente reliquia...ma la caccia porterà i protagonisti faccia a faccia con un pericoloso mostro sanguinario. Né film né serie tv - negli ultimi anni grazie alla Marvel e a serie tv come Stranger Things abbiamo assistito ad un nuovo gioco delle parti tra il cinema (sempre più serializzato) e la televisione (sempre più vicina al grande schermo). Con Licantropus i Marvel Studios sperimentano ancora di più le possibilità offerte dallo streaming con un mediometraggio di 55 minuti troppo breve per la sala cinematografica ma destinato a non proseguire in una nuova puntata, come invece accade per il racconto su piccolo schermo.

negli ultimi anni grazie alla Marvel e a serie tv come Stranger Things abbiamo assistito ad un nuovo gioco delle parti tra il cinema (sempre più serializzato) e la televisione (sempre più vicina al grande schermo). Con Licantropus i Marvel Studios sperimentano ancora di più le possibilità offerte dallo streaming con un mediometraggio di 55 minuti troppo breve per la sala cinematografica ma destinato a non proseguire in una nuova puntata, come invece accade per il racconto su piccolo schermo. Il regista - la mente dietro a Licantropus è Michael Giacchino, famoso musicista e compositore premio Oscar. Non al suo esordio come regista ma sicuramente qui alle prese col suo progetto di maggior rilievo, Giacchiano sembra reimmaginare Battle Royal di Fukasaku attraverso uno stile retro ispirato ai classici film horror della Universal degli anni '30, sfoggiando un uso fantastico del bianco e nero e giocando con le ombre e con le possibilità offerte dalle complesse scenografie, dentro le quali queso speciale di Halloween ritaglia le proprie immagini come fossero vignette dall'inchiostro pesantissimo. Alto il tasso di violenza, per lo meno rispetto agli standard di un franchise nel quale il concetto della fisica è sempre stato molto relativo.

la mente dietro a Licantropus è Michael Giacchino, famoso musicista e compositore premio Oscar. Non al suo esordio come regista ma sicuramente qui alle prese col suo progetto di maggior rilievo, Giacchiano sembra reimmaginare Battle Royal di Fukasaku attraverso uno stile retro ispirato ai classici film horror della Universal degli anni '30, sfoggiando un uso fantastico del bianco e nero e giocando con le ombre e con le possibilità offerte dalle complesse scenografie, dentro le quali queso speciale di Halloween ritaglia le proprie immagini come fossero vignette dall'inchiostro pesantissimo. Alto il tasso di violenza, per lo meno rispetto agli standard di un franchise nel quale il concetto della fisica è sempre stato molto relativo. Il futuro - Licantropus non è l'unico Speciale Marvel Studios in programma. Molto presto, presumibilmente nel mese di dicembre, su Disney Plus arriverà anche Guardiani della Galassia Speciale Natalizio, che sarà sia un epilogo della Fase 4 sia un prologo di Guardiani della Galassia 3, in uscita a maggio 2023 per la Fase 5 del MCU. Nel frattempo, nuove indiscrezioni suggeriscono che questo modello-formato di narrazione potrà essere utilizzato con numerosi altri personaggi Marvel in arrivo su Disney Plus.

Licantropus non è l'unico Speciale Marvel Studios in programma. Molto presto, presumibilmente nel mese di dicembre, su Disney Plus arriverà anche Guardiani della Galassia Speciale Natalizio, che sarà sia un epilogo della Fase 4 sia un prologo di Guardiani della Galassia 3, in uscita a maggio 2023 per la Fase 5 del MCU. Nel frattempo, nuove indiscrezioni suggeriscono che questo modello-formato di narrazione potrà essere utilizzato con numerosi altri personaggi Marvel in arrivo su Disney Plus. Licantropus ritornerà? - lo Speciale di Halloween del MCU non ha una scena post-credit, ma tutto è collegato nella saga dei Marvel Studios e infatti qualche giorno fa Kevin Feige in persona ha confermato che Licantropus sarà molto importante per il futuro del MCU. Al momento è impossibile dire come o quando e neppure dove, se al cinema o in streaming, i fan potranno rivedere il personaggio interpretato da Gael Garcia Bernal, ma con Moon Knight (personaggio che nei fumetti Marvel debuttò proprio sulle pagine di "Werewolf by night") già operativo nel MCU e Blade prossimo all'esordio, sembra che la saga si stia preparando a raccontare il lato più occulto e mostruoso dell'universo Marvel.

Licantropus è disponibile ora su Disney Plus.