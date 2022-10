Marvel sta finalmente preparando un film su World War Hulk? I fan ne sono convinti

Dopo il glorioso ritorno di Daredevil e Charlie Cox in She-Hulk, non si è parlato di altro. (La stessa sceneggiatrice si è dovuta esprimere sulla breve apparizione di Daredevil in She-Hulk, riportando l'attenzione sulla vera protagonista dello Show: Jen.)

La serie She- Hulk è volta al termine e, nonostante non sia certo il rinnovo di una seconda stagione, sembrerebbe certo un film su World War Hulk - o almeno così dicono i fan!

Nell'ultimissimo episodio, la rivelazione di un personaggio (attenzione, spoiler! Parliamo del figlio di Hulk, Skaar), suggerirebbe palesemente una guerra imminente. Perché? Skaar, per chi non lo sapesse, è un personaggio fondamentale in tutta la storyline di World War Hulk.

Ma lasciamo Mark Ruffalo commentare il tutto: "Non so. Certamente suggerisce questo." (riferendosi al figlio Skaar). "Ci sono state molte discussioni riguardo a cosa è effettivamente successo negli anni in cui Hulk ha abbandonato Banner e gli Avengers [su Sakaar], e l'emergenza di Smart Hulk, che non è stata spiegata appieno. [...] E' veramente una parte interessante della storia di Hulk e Banner."

Sarebbe proprio il figlio Skaar ad aver indotto Hulk ad allontanarsi? Sarebbe successo questo a Sakaar?

Ruffalo continua così: "Sono convinto che il viaggio verso Sakaar sia un buon punto di partenza per ciò che i fan si stanno chiedendo - l'idea del Pianeta Hulk o di World War Hulk o comunque tutto il percorso che serve a Banner e Hulk per riappacificarsi. E' molto interessante per me, e sento che sia realmente funzionale esplorarlo fino alla fine".

Cosa ne pensate? Quali sono le vostre teorie?

