Marvel sta preparando il film di Civil War 2? I rumor spiegato bene

Civil War 2 si farà? Fino a poco tempo la domanda non avrebbe generato il minimo effetto nei fan che conoscono molto bene i piani dei Marvel Studios almeno fino al 2027. Ma adesso che l'MCU è sprofondato nell'incertezza a seguito del licenziamento del villain centrale della saga del Multiverso, tutto potrebbe cambiare!

I più recenti leak sul futuro dell'MCU non hanno mai fatto cenno a un sequel di Captain America: Civil War ma hanno anticipato qualcosa sul quarto film sul nuovo Captain America di Anthony Mackie che è già in lavorazione. Eppure un poster ha iniziato a fare il giro del web riportando un cast molto nutrito che vanta Doctor Strange, Deadpool, Spiderman, Captain Marvel, Black Panther, Thor e Shang-Chi, e il titolo "Civil War II".

Ma è bene placare i facili entusiasmi: il poster è una fan art dunque pare che non ci siano progetti in cantiere per un sequel del Civil War. Tuttavia uno scooper avrebbe acceso una speranza: "Tutto quello che ho sentito finora è che ciò che accade in "Brave New World" - scrive e Alex P. di @MyCosmicCircus - diventa parte del catalizzatore che potrebbe portare a uno scenario di "Civil War 2" prima dei progetti degli Avengers.Quindi vedremo."

Gli spoiler su Brave New World potrebbero legarsi bene alle ultime speculazioni circa un sequel di Civil War ma in quanto tali non possiamo che attendere ulteriori aggiornamenti. Ciò che è certo è che se Civil War II diventasse realtà non potrebbe adattare fedelmente il fumetto in quanto nell'MCU le cose sono andate un po' diversamente: basti pensare alla presenza di Iron Man in Civil War II ma morto in Endgame ed al ruolo centrale degli Inumani ancora non introdotti completamente nel Marvel Cinematic Universe. Un'altra strada da percorrere potrebbe essere la ricerca di un equilibrio tra il materiale originale e l'MCU.