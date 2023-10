Marvel porterà al cinema una controversa supereroina mutante israeliana: chi è l'attrice

Captain America: Brave New World è un film ricco di misteri e segreti, ma probabilmente sarà anche la prossima uscita del MCU dopo The Marvels a causa del rinvio di Deadpool 3 dopo gli scioperi di Hollywood.

Nel mare di rumor e indiscrezioni che circonda il progetto, però, tra le poche conferme c'è il fatto che Captain America 4 includerà il debutto nel MCU della supereroina israeliana Sabra, che sarà interpretata dall'acclamata e giovanissima attrice Shira Haas, vista nei film La signora dello zoo di Varsavia, Foxtrot e Maria Maddalena e diventata una star globale con il successo della serie tv Netflix Unorthodox. Il suo ruolo è stato confermato durante il D23 dello scorso anno, e già allora, ben prima che il conflitto tra Israele e Palestina tornasse ad infiammarsi dopo il recente attacco di Hamas, le polemiche nono erano mancate.

Nei fumetti, infatti, la supereroina israeliana Sabra, alias Ruth Bat-Seraph, è una mutante con forza, velocità, agilità, riflessi e resistenza sovrumane. È apparsa per la prima volta sulle pagine di L'incredibile Hulk nel 1980 come agente del Mossad, il noto servizio segreto israeliano, ma secondo quanto riferito i Marvel Studios rielaboreranno questo dettaglio delle sue origini e nel MCU sarà presentata - come anticipa il noto insider My time to shine hello - come un'agente della CIA. Inoltre, per quanto riguarda la sua appartenenza alla razza dei mutanti, sempre My time to shine hello afferma che Sabra nel MCU verrà effettivamente presentata come una dei Figli dell'Atomo, sebbene la parola "mutante" non verrà mai usata ma il pubblico sarà stuzzicato con diverse strizzatine d'occhio, come ad esempio il fatto che Sabra dichiarerà di "aver sempre avuto i suoi poteri, fin dalla nascita": sarà, in sostanza, l'ennesimo antipasto in vista dell'attesa Saga dei Mutanti.

Certo è che con l'escalation della guerra di Gaza è destinata ad aumentare le sfortune della Saga del Multiverso, prima colpita dalla pandemia e poi dagli scioperi di Hollywood.