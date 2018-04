Marvel: Pom Klementieff crede che il film corale tutto al femminile sia in sviluppo

L'attrice Pom Klementieff ha esordito all'interno del Marvel Cinematic Universe nei panni di Mantis in Guardiani della Galassia vol.2 di James Gunn, ma dal 25 aprile la rivedremo anche in Avengers: Infinity War.

E proprio durante un'intervista per promuovere il film dei fratelli Russo, l'attrice ha parlato del ruolo delle donne all'interno dell'Universo Cinematografico dei Marvel Studios. In particolare, di una potenziale pellicola corale totalmente al femminile che includerebbe numerose eroine (e cattive) dell'Universo della Marvel.

Quest'idea, apparentemente venuta a molte delle attrici coinvolte in questi film, è stata svelata per la prima volta da Tessa Thompson (Valchiria) in un'intervista di mesi fa e, successivamente, confermata da altri volti del Marvel Universe.

Ora Pom Klementieff conferma anche lei questa 'idea' e, anzi, svela che secondo lei Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ci starebbe lavorando attivamente: "Ne abbiamo parlato con Kevin e pensiamo che sia un'idea davvero molto interessante. Credo che ci stiano lavorando su proprio ora".

Sarebbe interessante scoprire se questa è soltanto un'idea personale dell'attrice oppure se la Marvel ci sta veramente lavorando sopra! Per ora l'unica cosa confermata è quel film stand-alone sulla Vedova Nera di cui parla brevemente anche l'attrice nell'intervista: "So che la Marvel sta già sviluppando una pellicola totalmente dedicata alla Vedova Nera. Perché no, spero di esserci".