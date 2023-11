Marvel ha un piano per un nuovo film con gli Avengers originali: la bomba di Variety

A pochi giorni dalle indiscrezioni sul ritorno di Robert Downey Jr nei panni di Iron Man, la rivista Variety ha pubblicato un grosso editoriale relativo allo stato attuale dei Marvel Studios, tra le difficoltà produttive incorse con la pandemia e gli scioperi di Hollywood e le idee per il futuro.

Nell'articolo, che indaga tantissime questioni diverse sul dietro le quinte dei Marvel Studios, viene rivelato - dando seguito a numerose indiscrezioni emerse negli scorsi mesi - che i Marvel Studios avrebbero un piano per realizzare un nuovo film con gli Avengers originali, sebbene al momento lo sviluppo effettivo del progetto non sia ancora iniziato.

Si legge su Variety: "Con Bob Iger che ha riconosciuto pubblicamente lo svantaggio di un eccesso di titoli Marvel che hanno diluito la concentrazione e l’attenzione dei fan nei confronti della saga, i custodi dell’impero dei fumetti stanno prendendo in considerazione alcune mosse drammatiche. Le fonti dicono che ci sono state trattative per riportare la banda originale per un nuovo film di Avengers. Ciò includerebbe il rilancio di Iron Man di Robert Downey Jr. e della Vedova Nera di Scarlett Johansson, entrambi uccisi in Avengers: Endgame. (Questo non dovrebbe essere un ostacolo: nei fumetti, i personaggi più amati vengono spesso uccisi, solo per essere resuscitati grazie al potere di elementi come il Multiverso.) Ma lo studio non si è ancora impegnato a sviluppare l'idea, che se dovesse andare in porto non sarebbe economica. Le fonti dicono che lo stipendio iniziale di Robert Downey Jr. per Iron Man 3 fu di circa 25 milioni di dollari."

A questo punto, non possono non tornarci in mente le indiscrezioni sul film Avengers Forever, un titolo emerso da un importante leak qualche mese fa e che anticipava un film finale per i primi vent'anni del MCU da far uscire dopo Avengers: Secret Wars e in concomitanza con la conclusione della Saga del Multiverso.

Vi terremo aggiornati.