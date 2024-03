Marvel, che personaggio avrebbe scelto Robert Downey Jr se avesse perso Iron Man?

Riuscireste mai ad immaginare Robert Downey Jr. in un ruolo del Marvel Cinematic Universe che non corrisponda ad Iron Man? Beh, lui in passato lo ha fatto.

L’attore, fresco vincitore del Premio Oscar, ha rivelato in un’intervista alla BBC radio 1 di essersi immaginato nei panni di Spiderman, ma anche in quelli di Hawkeye. Queste le sue parole:

“Non riesco a pensare a nessun ragazzo americano dal sangue rosso che, crescendo, non si sia immaginato come Spider-Man. Tuttavia, ripensandoci ora - anche perché sono un fan di Jeremy Renner e lui l'ha reso così figo, soprattutto quando si trasforma in Ronin [in Avengers: Endgame] - direi che Occhio di Falco sarebbe il mio preferito.”

Ed effettivamente Robert Downey Jr, prima di conquistare il ruolo del genio miliardario, playboy e filantropo, era sta considerato per un altro ruolo all’interno dell’Universo Marvel, come rivelato da John Favreau e Kevin Feige (quest’ultimo recentemente criticato da un investitore di Disney e Marvel):

“Ricordo che tu [Kevin Feige] già lo avevi incontrato [Downey] per un altro progetto, come Dottor Destino o qualcosa del genere. Credo che avesse partecipato a Fantastic Four, quindi tutti sapevano chi fosse.” E voi riuscireste a immagine Downey Jr. come Dottor Destino?

