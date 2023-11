La Marvel sta perdendo i colpi? Kevin Feige ha la risposta perfetta

Non è sicuramente un periodo facile per il Marvel Cinematic Universe, e il presidente Kevin Feige si trova spesso a dover spegnere il fuoco delle critiche.

Di fronte all’ennesima domanda sulle lamentele riguardanti gli ultimi prodotti Marvel, in questo caso posta da Entertainment Tonight durante il red carpet di The Marvels, Feige ha deciso di schivare la questione, ma solo parzialmente, ecco le sue parole.

“Venerdì esce The Marvels, giovedì il finale della seconda stagione di Loki, sono due prodotti giganteschi. Ci sono cose che riguardano il futuro, di cui non posso davvero parlare (Ad esempio i 3 film segreti che Marvel deve ancora svelare). Ma questi due prodotti giganteschi che arriveranno al pubblico nell’arco di due giorni, rappresentano il frutto di 5 anni di lavoro di migliaia e migliaia di persone. Per me, questo è quello su cui concentrarsi”

Evitando direttamente le critiche, Kevin Feige ha comunque sottolineato come gli ultimi prodotti Marvel siano il risultato di un lungo e complicato lavoro a cui hanno partecipato un gran numero di professionisti, respingendo in qualche modo l’idea che i film o le serie MCU siano realizzati con superficialità e poca dedizione. Certo è che rimane assolutamente diritto dei fan criticare ciò che non è ritenuto all’altezza degli standard offerti dagli studios negli anni precedenti, a prescindere dal tempo di lavoro dedicatogli.

Che una reunion tra Loki e Thor possa migliorare la situazione in casa Marvel?