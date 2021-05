Marvel, perché Thanos ha dato a Loki la gemma della mente? Una nuova teoria lo spiega

Ricorderete bene che Loki è stato il primo villain che gli Avengers hanno affrontato nel primo film a loro dedicato e uscito nel 2012 per la regia di Joss Whedon. Ebbene, dopo la conclusione dell'Infinity Saga con Avengers: Endgame e la sconfitta di Thanos, i fan ancora si chiedono perché mai Thanos abbia dato la gemma della mente a Loki.

Su Reddit è comparsa infatti una interessante teoria che rivela il perché Thanos abbia consegnato a Loki lo scettro contenente una delle gemme dell'infinito che pure stava raccogliendo per attuare il suo piano diabolico e universale. La teoria lo spiegherebbe con il collegamento a Nidavellir, ovvero il luogo dove vengono fabbricate le più potenti armi dell'universo, incluso il guanto dell'infinito che verrà poi utilizzato da Thanos stesso. In teoria, Thanos avrebbe riconosciuto che le gemme sono in definitiva inutilizzabili da lui senza un guanto che le contenga e consegnare a Loki la gemma della mente gli avrebbe consentito di distrarre l'armata di Asgard che tradizionalmente è a guardia di Nidavellir. Questo gli avrebbe permesso di invadere Nidavellir senza problemi obbligando Eitri (Peter Dinklage) a costruirgli il guanto dopo la carneficina del suo popolo.

Questa teoria rende evidente come il piano di Thanos fosse in atto fin dal primo Avengers. Naturalmente ci sarebbero voluti altri dieci anni quasi per portare a compimento quel piano da parte dei Marvel Studios, ma come possiamo vedere questa teoria calza a pennello anche con quanto avevamo visto nel primo Avengers, a riprova di una coerenza sconvolgente da parte della produzione.

Che ne pensate di questa interessante teoria? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

Il prossimo tassello del Marvel Cinematic Universe ad arrivare sarà proprio la serie Disney+ dedicata a Loki. Dopodiché sarà la volta di Black Widow, in arrivo nelle sale e in contemporanea su Disney+.