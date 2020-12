Marvel, ecco perché ha senso introdurre i Fantastici 4 prima degli X-Men

Tanto tuonò che piovve: il film sui Fantastici 4 tanto invocato dai fan Marvel nel corso di questi ultimi anni alla fine arriverà, come annunciato durante il clamoroso Disney Investor Day che ha avuto luogo pochi giorni fa. Nonostante l'euforia generale, però, qualcuno si è posto una domanda effettivamente legittima.

Già che l'argomento sono le famiglie di supereroi da riportare a casa, infatti, il pensiero di molti fan è corso agli X-Men: perché, si chiedono in molti, non lavorare all'ingresso di Wolverine e soci nel Marvel Cinematic Universe contemporaneamente a quello dei Fantastici 4?

La cosa, in realtà, sembra avere un senso: banalmente, ad esempio, ad oggi è trascorso molto più tempo dall'ultimo film sulla gang capitanata da Reed Richards (era il 2015 e il film era il decisamente discutibile Fantastic 4 di Josh Trank) di quanto ne sia passato dall'ultimo film sui mutanti (X-Men: Dark Phoenix, annata 2017). Meglio, dunque, lasciar riposare i ragazzi del Professor Xavier un altro po' di tempo prima di rilanciarli in una nuova veste.

La prossima uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, inoltre, potrebbe servire un assist "tematico" niente male per l'inserimento dei Fantastici 4: il regista Peyton Reed, d'altronde, ha più volte ribadito il suo sogno di aver a che fare in qualche modo con il celebre quartetto Marvel. Insomma, qui gatta ci cova...

A proposito di registi, ecco cosa sappiamo sul regista di Fantastici 4 John Watts; una nuova teoria, inoltre, parla già di Annihilus come primo villain dei Fantastici 4.