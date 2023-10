Marvel, perché Kevin Feige ha cancellato gli Inumani? Nuovi dettagli sul film mai fatto

Il Marvel Cinematic Universe nel corso della sua storia ha dovuto fare fronte a flop di serie tv o film che per un motivo o per un altro non hanno rispettato le attese. È il caso di Inhumans, show che prima di essere presentato in tv sarebbe dovuto essere un lungometraggio. Vi spieghiamo perché Kevin Feige aveva deciso di abbandonare il progetto.

Dopo avervi mostrato la fan art relativa ai Midnight Suns della Marvel nell'MCU, torniamo a parlare dei progetti passati del Marvel Cinematic Universe per ricordare il film mai realizzato relativo agli Inumani, personaggi che, in seguito alla cancellazione del prodotto per il cinema, sarebbero stati presentati sul piccolo schermo senza ottenere il successo sperato dalla produzione.

Nel libro MCU: The Reign of Marvel Studios è spiegata nel dettaglio la storia che ha portato alla realizzazione dello show: “I Marvel Studios hanno avuto in sviluppo un film sugli Inumani per anni, ma Feige non è mai stato soddisfatto della sceneggiatura e non era desideroso di combattere con la Fox per conto di Perlmutter. Non appena Feige ha tolto dal calendario delle uscite il film sugli Inumani, la Marvel Entertainment ha ordinato a Loeb di accelerare i lavori sui contenuti dei personaggi in tv. Due mesi dopo, gli Inumani sono apparsi in Agents of S.H.I.E.L.D.”.

A causa delle restrizioni sul budget, che hanno portato a delle scelte artistiche quantomeno discutibili, però, anche la serie tv è stata un flop tale da portare la Marvel a non fare più alcun riferimento rispetto ai personaggi nei nuovi prodotti, e addirittura ha spinto il gigante dell’intrattenimento ad astenersi dal fare riprese alle Hawaii per The Eternals, non volendo correre il rischio che il pubblico associasse il film a Inhumans.

