Marvel, perché Jonathan Majors rischia di perdere il ruolo di Kang?

Al netto delle critiche non particolarmente entusiaste sugli ultimi prodotti del franchise, i fan Marvel sembrano essere d'accordo quantomeno su un aspetto della cosa: il Kang di Jonathan Majors. Il nuovo villain dell'MCU parrebbe aver convinto davvero tutti, ma nonostante ciò l'idea di un recasting non sembra poi così lontana.

La notizia di pochi giorni fa, in effetti, è che Marvel avrebbe addirittura già adocchiato il sostituto di Jonathan Majors, la cui avventura nei panni del Conquistatore rischia quindi di finire dopo le sole apparizioni in Loki e Ant-Man and the Wasp: Quantumania: ma qual è il motivo dietro queste riflessioni della produzione?

Le ragioni che potrebbero portare gli Studios a decidere di cambiare strada vanno ricercate nelle vicende legali nelle quali è coinvolto in questi giorni l'attore di Creed III: Majors è infatti accusato di aver molestato una donna in seguito a una discussione avvenuta tra i due, e nonostante la cosa debba ancora essere chiarita del tutto la posizione dell'attore sembra effettivamente piuttosto pericolante.

Negli ultimi giorni, d'altronde, abbiamo visto persino l'esercito americano ritirare le pubblicità con protagonista Jonathan Majors: nell'attesa di capire come stanno le cose, insomma, le aziende con le quali il Kang dell'MCU ha avuto a che fare negli ultimi tempi stanno cominciando a pensare a come tutelarsi. Prudenza eccessiva o incipit dell'inevitabile? Lo scopriremo solo dopo la conclusione delle indagini.