Marvel, perché gli Eterni non hanno aiutato gli Avengers con Thanos? Risponde Chloe Zhao

Nel corso di una recente intervista promozionale, la regista Chloe Zhao è stata interpellata sull'annosa questione che riguarda gli Eterni e il loro mancato aiuto agli Avengers durante la guerra contro Thanos.

L'introduzione del nuovo superteam del Marvel Cinematic Universe avverrà ovviamente con molte domande sulla loro esistenza e sul cosa abbiano finora, soprattutto perché il trailer ufficiale di Eterni ha svelato che questa razza semi-divina vive in gran segreto sulla Terra da migliaia di anni. Il quesito più polare tra i fan come saprete è quello che riguarda l'attacco di Thanos e il perché gli Eterni abbiano scelto di non fare nulla per aiutare gli Avengers: ora, parlando con Total Film, sulla questione è intervenuta Chloe Zhao, che ha parlato del complicato rapporto che gli Eterni hanno con gli umani e col pianeta Terra.

Secondo la Zhao, gli Eterni sono stati specificamente istruiti a non interferire con le faccende degli uomini, e quelle istruzioni sono arrivate direttamente dai Celestiali, molto prima della nascita di Thanos. "Il pubblico capirà perché", ha detto Zhao a Total Film. "Non solo perché non possono interferire, ma anche quanto è complicato per loro non farlo, quanto costa ad ognuno di loro non interferire e come si sono sentiti dopo essere rimasti a guardare. Nel film esploriamo questo tema. Gli Eterni sono stati istruiti a non interferire con alcun conflitto umano a meno che non siano coinvolti i Devianti. C'è una ragione per cui è stata presa questa decisione. E' un'istruzione arrivata dal primo dei Celestiali, Arishem."

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti, ecco le dichiarazioni di Kit Harington sul suo futuro nel MCU: l'ex star de Il trono di spade esordirà negli Eterni grazie al ruolo di Dave Whitman, un umano che ottiene dei poteri mistici e l'identità di Cavaliere Nero grazie ad una spada magica.