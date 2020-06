Marvel, Paul Rudd ricorda: 'Quando fui preso per Ant-Man la gente mi prese in giro'

Quando si viene scritturati per qualcosa di grosso come un film del Marvel Cinematic Universe ci si aspetta di ricevere solo congratulazioni e complimenti per quello che è sicuramente un grande traguardo per un attore: non andò esattamente così a Paul Rudd, però, quando fu scelto per il ruolo di Ant-Man.

La star di Friends ha infatti ricordato come la gente gli chiedesse in continuazione quali fossero effettivamente i poteri del supereroe: "Io dicevo: 'Ho avuto la parte, sarò Ant-Man', e la gente mi chiedeva: 'Beh, cosa fa un Ant-Man?' Io rispondevo: 'Può restringersi fino alle dimensioni di un insetto mantenendo la sua forza, ma può anche parlare con le formiche, controllare le formiche' e le persone ridevano mentre lo spiegavo".

"Non sono esattamente il primo nome a cui pensi quando parli di interpretare un grande supereroe. Volevo provare e volevo interpretare un eroe che fosse una persona normale. L'intero mondo del 'supereroismo' mi sembrò opprimente, si riduceva tutto a: 'Cosa fa questo personaggio?'" ha poi proseguito Rudd.

Col senno di poi, comunque, siamo certi che nessuno ad oggi si sogni più di prendere in giro il povero Paul! Nel frattempo, Michael Douglas ha anticipato grosse novità per Ant-Man 3, mentre il regista Peyton Reed ha parlato del ritorno di un villain in Ant-Man 3.