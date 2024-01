Marvel, per Patrick Stewart il cameo in Doctor Strange è stato una delusione: ecco perché

Patrick Stewart è tornato a parla del suo cameo in Doctor Strange e il Multiverso della Follia, ribadendo come il suo ritorno nel ruolo della guida degli X-Men sia stata una delusione per come si siano svolte le riprese e per la situazione generale sul set MCU. Nella stessa intervista, l’attore ha anticipato un possibile ritorno del personaggio.

Dopo aver parlato delle prime dichiarazioni di Colman Domingo a proposito del suo possibile casting come Kang, torniamo ad occuparci del Marvel Cinematic Universe per riportare le parole dell’interprete del Capitano Picard a proposito della difficile condizioni di lavoro che si sono vissute durante la realizzazione del sequel del film con Benedict Cumberbatch firmato da Sam Raimi.

La produzione dell’opera è stata infatti inficiata dalla pandemia e dalla necessità di contenere le possibilità di contagio durante le riprese: “Ero solo. Credo che per per quella grande scena, ognuno degli attori principali coinvolti, abbia vissuto la stessa esperienza. Ognuno ha girato da solo”.

Stewart ha quindi continuato definendo l’intero processo frustrante e deludente, e spiegando come la pandemia abbia reso quel periodo dell’industria cinematografica un vero e proprio calvario: “È stato così… gli ultimi anni sono stati impegnativi”.

A precisa domanda sul suo ruolo come Professor X, quindi, l’attore ha risposto: “Ora ho la certezza che sia ancora in circolazione”.

In attesa di capire se potremo vedere Patrick Stewart già in Deadpool 3, vi lasciamo alla foto di Hugh Jackman pronto a entrare di nuovo nel personaggio di Wolverine.