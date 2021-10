Marvel, nuova ondata di rinvii: da Doctor Strange a Black Panther, tutte le nuove date!

Brutte notizie per i fan Marvel: pochi minuti fa Disney ha infatti annunciato una sfilza di rinvii riguardanti i propri franchise più importanti, dal Marvel Cinematic Universe a Star Wars, passando per il nuovo capitolo di Indiana Jones. Ma quali sono i film dell'MCU coinvolti da questa nuova ondata di slittamenti?

I fan ancora in attesa del trailer di Doctor Strange 2 saranno i primi a restare delusi: il nuovo film con Benedict Cumberbatch, fondamentale per lo sviluppo del multiverso, slitta infatti dal 25 marzo 2022 al 6 maggio dello stesso anno, ritardando quindi di quasi due mesi l'arrivo nelle sale.

I rinvii riguardano però anche altre attesissime release Marvel: in primis Thor: Love and Thunder, che passa dal 6 maggio prossimo (data adesso occupata da Doctor Strange) all'8 luglio 2022, prendendo quindi il posto di Black Panther: Wakanda Forever che farà il suo debutto, invece, l'11 novembre 2022.

11 novembre che avrebbe dovuto vedere l'esordio di The Marvels, ora slittato al 17 febbraio 2023, mentre Ant Man and the Wasp: Quantumania passa dal 17 febbraio al 28 luglio 2023; i rinvii interessano inoltre anche i due film Marvel ancora senza titolo: i due progetti, precedentemente previsti rispettivamente per il 28 luglio e per il 6 ottobre 2023, sono stati momentaneamente rimossi dal calendario.

Un bel po' di novità, insomma, che speriamo rappresentino un assestamento definitivo per un Marvel Cinematic Universe ormai entrato nel vivo della sua Fase 4. Tornando al film di Sam Raimi, intanto, in tanti si chiedono se ci sarà Agatha Harkness in Doctor Strange 2.