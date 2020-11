Marvel omaggia medici e infermieri con un video: 'Ai supereroi di tutti i giorni'

Il rischio della retorica degli eroi, in qualunque contesto, è che un giorno li si veneri e, qualche giorno dopo, ci si dimentichi di loro: dovere del mondo intero nei prossimi tempi sarà invece quello di non scordare gli incredibili sforzi compiuti da medici e infermieri in questi mesi di emergenza, come ci ricordano i Marvel Studios.

In un video postato sui social, infatti, Marvel ha voluto omaggiare i tanti operatori sanitari che in tutto il mondo, da ormai quasi un anno, combattono in prima linea la disperata lotta contro il COVID: "Ai supereroi di tutti i giorni, a tutti coloro che si spingono verso l'infinito e oltre, a coloro che compiono le magie nella vita reale, grazie" si legge nella didascalia al video.

Nel breve filmato scorrono, sulle note di How Far I'll Go (colonna sonora del film Disney Oceania), le immagini non soltanto di medici e infermieri, ma anche di insegnanti, commessi, pompieri e, in generale, di tutti quei lavoratori che per forza di cose hanno continuato a scendere in campo a proprio rischio e pericolo, guardando il virus negli occhi giorno dopo giorno.

A proposito di virus, proprio a causa della pandemia per la prima volta da un decennio non ci sono state uscite targate Marvel al cinema nel corso dell'anno; nell'attesa delle nuove release, intanto, vediamo quali sono stati i film Marvel meglio accolti dalla critica.