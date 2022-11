Marvel, oh no! Disney Plus svela spoiler clamoroso su Guardiani della Galassia Holiday

Natale è arrivato prima quest'anno per Kevin Feige, ma il regalo fattogli recapitare da Disney Plus è stato a dir poco inaspettato: in queste ore, infatti, la piattaforma di streaming ha accidentalmente svelato uno spoiler clamoroso su Guardiani della Galassia Holiday Special.

Il titolo, che uscirà solo domani 25 novembre, in queste ore è stato anticipato dalla famosa serie Marvel Legends, uno speciale dietro le quinte che Disney Plus pubblica ogni volta che si sta per avvicinare una nuova uscita del Marvel Cinematic Universe allo scopo di fornire dettagli utili ai fan e riassunti delle storie dei personaggi: in questo caso, però, il riassunto sulle vicende dei Guardiani aveva la palla di cristallo, dato che ha svelato un importantissimo segreto contenuto in Guardiani della Galassia Holiday Special (e no, non stiamo parlando della colonna sonora di Guardiani della Galassia Holiday Special).

- Naturalmente vi avvertiamo che a partire dal seguente paragrafo incontrerete lo SPOILER SVELATO DA DISNEY PLUS, quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo -

Gli episodi di Marvel Studios Legends per Drax e Mantis sono stati pubblicati sulla piattaforma in queste ore, ma le puntate - che durano dai cinque ai 10 minuti - sono state rapidamente cancellate dalla piattaforma dopo che gli spettatori si sono imbattuti in una scena a dir poco particolare inclusa nell'episodio dedicato a Mantis. La sequenza, infatti, riguardava una scena cancellata da Guardiani della Galassia Vol. 2, rimasta totalmente inedita fino a poche ore fa, nella quale Drax (Dave Bautista) e Mantis (Pom Klementieff) esaminano Peter Quill (Chris Pratt) da lontano mentre parlano a bassa voce: la sequenza svela che Mantis è figlia di Ego, il che significa che è sorella di Peter Quill.

In passato è stato dichiarato dai dirigenti Marvel Studios che le scene cancellate non sono da considerare canoniche per il MCU, ma la rapida rimozione dell'episodio Marvel Legends per Mantis ha fatto scattare i fan sull'attenti, specialmente considerando che Drax e Mantis sono i due protagonisti dell'imminente Speciale Natalizio dei Guardiani della Galassia: che James Gunn abbia riciclato quella scena per svelare la parentela tra Mantis e Peter nel corso dello Speciale, in un colpo di scena tipicamente da film natalizio? Se questo è il caso, purtroppo la sorpresa è stata rovinata.

Il film/mediometraggio uscirà domani su Disney Plus: guardate il trailer di Guardiani della Galassia Holiday Special.