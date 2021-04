Marvel, il nuovo Captain America combatte Venom nel folle finale di Spider-Man 3

In uno degli ultimi omaggi al nuovo Captain America di Sam Wilson che abbiamo visto in tutto il suo splendore nel finale di The Falcon and the Winter Soldier, un fan ha montato la scena con cui Wilson si presenta con il suo nuovo costume e con tanto di scudo in vibranio con il finale di Spider-Man 3 in cui Venom sta per sconfiggere Tobey Maguire.

Un fan ha infatti montato insieme la scena d'ingresso del nuovo Captain America vista nel finale di stagione di The Falcon and the Winter Soldier con il segmento finale di Spider-Man 3, ovvero quando avviene il duello risolutivo tra il Peter Parker di Tobey Maguire e il Venom incarnato da Topher Grace; il montaggio è davvero convincente e sembra di star davvero assistendo al medesimo film.

A una settimana dal finale, arriva oggi in streaming su Disney+ il dietro le quinte dello show grazie a Marvel Studios Assembled: The Making of The Falcon and The Winter Soldier. "Andate oltre lo schedo e dietro le quinte. Marvel Studios Assembled: The Making of The Falcon and The Winter Soldier sarà disponibile da domani su @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier" si legge nel post pubblicato ieri.

Come già successo con WandaVision, e come accadrà per ogni nuovo contenuto del MCU d'ora in avanti, avremo dunque modo di dare un'occhiata alla lavorazione di alcuni dei prodotti d'intrattenimento di maggior successo della nostra era, con interessanti insight, interviste al cast e alla crew e molto altro.

Intanto, per chi sente già la mancanza di questi personaggi, vi ricordiamo che nei prossimi anni sarà proprio il creatore di The Falcon and The Winter Soldier Malcom Spellman a dedicarsi alla realizzazione di Captain America 4, la nuova pellicola incentrata sull'eroe interpretato adesso da Anthony Mackie/Sam Wilson.