Marvel, nuovi aggiornamenti su Ant-Man 3: ecco i dettagli!

Il terzo capitolo cinematografico di Ant-Man è uno di quei progetti che arriveranno prossimamente sul calendario della Marvel ma che ancora non ha una data d'uscita ufficialmente confermata da Kevin Feige e co. Ciò nonostante, il regista Peyton Reed ha fornito interessanti aggiornamenti in merito alla lavorazione del film.

Un piccolo aggiornamento, appunto, arriva proprio dalla bocca del regista dei primi due film, confermato anche per il prossimo capitolo. Tramite il suo account ufficiale su Twitter, Peyton Reed ha risposto a una domanda di un fan, che gli chiedeva appunto notizie in merito alla lavorazione di Ant-Man 3. "Come sta procedendo la preparazione di Ant-Man 3?", è stata la domanda, con il regista a seguire: "Sta procedendo bene".

Nonostante non si fosse accennato al terzo film con Paul Rudd prima, un recente report indicava che Ant-Man 3 potrebbe essere girato a partire dall'estate del 2021, cosa che indica una possibile finestra d'uscita in un punto tra il 2022 e il 2023. Ricordiamo che Ant-Man 3 non è al momento nel calendario delle uscite confermate dalla Marvel e da Kevin Feige, ma quest'ultimo aveva espresso l'interesse a tornare nel mondo di Scott Lang quanto prima.

Durante una recente intervista con Variety, Chris Evans ha chiesto a Paul Rudd cosa stia per accadere riguardo Ant-Man 3 e se la produzione fosse stata confermata: "Quella è l'idea. Non so cosa dovrei dire o non dire ma con questa quarantena chi può dire di sapere qualcosa ora?" ha risposto Rudd.

Ricordiamo che il prossimo film dei Marvel Studios a dover uscire sarà Black Widow, il 6 novembre prossimo. Intanto, la Disney diffonderà il remake di Mulan direttamente su Disney+, ma a un prezzo maggiorato che si aggiungerà all'abbonamento mensile. Che scelga la medesima strategia anche per Black Widow?