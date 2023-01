Marvel, quali sono le nuove uscite del 2023? Tutte le novità in arrivo tra film e Disney+

L'ultimo aggiornamento del calendario uscite dei Marvel Studios risale ad ottobre 2022, e per fortuna dopo gli scossoni ai quali Hollywood ci ha abituati durante gli anni della pandemia finora quelle date di distribuzione sembrano destinate a non subire ulteriori modifiche o slittamenti.

Ciò significa che nel corso del 2023 usciranno ben 9 nuovi capitoli del Marvel Cinematic Universe, tra lungometraggi per le sale cinematografiche e serie tv esclusive per la piattaforma di streaming on demand Disney+, le quali però al momento della stesura di questo articolo non hanno ancora una data d'uscita precisa ma solo 'finestre temporali'.

Gli appuntamenti sul grande schermo saranno 3: il primo sarà Ant-Man & The Wasp: Quantumania, terzo episodio della saga di Ant-Man con protagonista Paul Rudd che vedrà anche il ritorno/esordio di Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore e che arriverà nelle sale italiane dal 15 febbraio prossimo; a seguire arriverà il capitolo finale della trilogia di Guardiani della Galassia di James Gunn, col Vol 3 in uscita dal 3 maggio, mentre in estate, più nello specifico il 28 luglio (data di uscita negli USA, da noi dovrebbe arrivare con un paio di giorni d'anticipo), uscirà The Marvels, triplice sequel di Captain Marvel, WandaVision e Ms Marvel.

Gli appuntamenti su Disney+ saranno 6: come detto nessuna delle nuove serie in arrivo sulla piattaforma ha al momento una data d'uscita specifica, ma sappiamo che la stagione 2 di What If...? è attesa per la prima parte del 2023, che Secret Invasion arriverà durante la primavera e che Loki 2 uscirà nel corso dell'estate 2023. Successivamente arriveranno anche la nuova serie animata X-Men '97 (autunno 2023), il sequel/spin-off di Black Panther: Wakanda Forever dedicato a Riri Williams Ironheart (seconda parte del 2023) e lo spin-off di WandaVision Agatha: Coven of Chaos (seconda parte del 2023).

Originariamente, nel corso del 2023 sarebbe dovuta uscire anche Echo, spin-off di Occhio di Falco dedicato a Maya Lopez, ma a causa di alcuni rallentamenti nel piano di lavorazione lo show è stato rinviato al 2024 per uscire a ridosso di Daredevil Born Again: come saprete, infatti, Echo includerà i ritorni di Vincent D'Onofrio come Kingpin e Charlie Cox come Daredevil, dunque è comprensibile che la Marvel voglia 'avvicinare' le due serie tv, considerando che la nuova serie con protagonista Matt Murdock uscirà nella primavera del 2024.

Quali tra questi nuovi titoli Marvel in uscita nel 2023 attendente di più? Ditecelo nella sezione dei commenti.