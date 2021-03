Marvel, una nuova teoria immagina il ritorno di Tony Stark dopo Avengers: Endgame

Di acqua sotto i ponti ne è passata da Avengers: Endgame, eppure non abbiamo ancora smesso di piangere lacrime amare per il finale del film che ha visto i nostri eroi sconfiggere definitivamente Thanos: il motivo, ovviamente, è quella morte di Tony Stark così difficile da mandar giù.

Da allora abbiamo assistito a più di una smentita sul possibile ritorno di Robert Downey Jr. nei panni del suo personaggio: i fan, però, non si danno per vinti e continuano ad ipotizzare teorie su teorie riguardanti un clamoroso rientro del nostro Tony nel franchise.

L'ultima di queste, in particolare, si basa su qualcosa di già visto nei fumetti: in un ciclo di storie, infatti, il nostro ci viene mostrato sotto forma di intelligenza artificiale nel ruolo di mentore della giovanissima Ironheart. Possibile, dunque, che visto anche il prossimo arrivo di una serie su quest'ultima il buon Tony Stark possa far ritorno in formato Jarvis?

Molti fan, inoltre, hanno notato come, durante il commovente messaggio d'addio proiettato sul finale di Avengers: Endgame, l'ologramma di Tony si sia girato esattamente nella direzione di sua figlia Morgan, come se sapesse già dove si trovasse la piccola. Indizi sulla sopravvivenza della coscienza di Tony? Chi lo sa!

A proposito di ritorni, ecco perché Frank Grillo non voleva saperne di tornare in Avengers: Endgame; recentemente, intanto, il regista di Avengers: Endgame Joe Russo si è detto fiducioso sul futuro dei cinema.