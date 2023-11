Marvel, non solo Silver Surfer: quali villain sarebbero perfetti per Anya Taylor-Joy?

I Fantastici 4 stanno finalmente arrivando. Dopo anni di attesa, stanno iniziando a trapelare i primi rumor interessanti sull'esordio del Marvel Cinematic Universe della super famiglia più amata dei fumetti. Di recente, però, si è parlato di una iconica attrice che potrebbe entrare nell'MCU.

Le voci di Anya Taylor Joy come Silver Surfer in Fantastic 4 sono diventate abbastanza insistenti, tanto da far pensare ai fan che realmente l'MCU potrebbe voler trasformare il personaggio in una nuova versione per aprire le porte all'attrice all'interno del franchise. Molto spesso, però, si è pensato ad un suo arrivo nell'MCU nei ruoli più disparati ma che principalmente erano accomunati da una cosa: il dover interpretare un villain. L'attrice, è sempre stata associata ad un personaggio cattivo favorito molto dal suo aspetto etereo.

Fatta eccezione della data d'uscita (che cambia continuamente) i fan non sanno assolutamente nulla sul film e stanno vivendo principalmente di rumor e di indiscrezioni. Secondo alcuni fan, però, Anya Taylor Joy sarebbe perfetta per interpretare altri villain all'interno dell'universo Marvel e del "microverso" del mondo de I Fantastici 4. Per molti, l'attrice potrebbe essere un ottimo modo per vedere sul grande schermo Nova, visto già nei fumetti in versione femminile e che potrebbe essere un modo per portare Galactus sulla Terra. Altro "villain" (se così possiamo chiamarlo) tenuto in considerazione è proprio Galactus che, negli ultimi giorni, era stato avvicinato sia ad Antonio Banderas che a Javier Bardem ma mai ad una donna. L'ultima possibilità, invece, ricadrebbe su Stardust essere etereo anche lei uno degli araldi di Galactus.

