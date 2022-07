La Marvel non potrà usare gli X-Men fino al 2025? Lo dicono i contratti con la Fox

Forse ci abbiamo involontariamente azzeccato, con la nostra teoria sulla Saga dei Mutanti del MCU: nuove informazioni emerse in queste ore, infatti, sostengono che i Marvel Studios non potranno usare gli X-Men prima del 2025.

Secondo Devin Faraci, giornalista ed ex caporedattore di Birth Movies Death, Devin Faraci, il motivo per cui i mutanti sono stati assenti dalla presentazione dei Marvel Studios al Comic Con dello scorso week-end è che la Disney non potrà girare i nuovi film sugli X-Men almeno fino al 2025 a causa "della situazione contrattuale con Fox". Come spiega Faraci: "Nonostante l'introduzione del concetto di mutanti alla fine di Ms. Marvel, non ci saranno mutanti nella Fase 5 e nella Fase 6. Potrebbe spuntare qualche personaggio di interesse, ma la situazione contrattuale con i titoli originali della Fox rimarrà in vigore fino al 2025. Quindi, a meno che non vogliano utilizzare quegli attori, i Marvel Studios dovranno aspettare la fine di quei contratti".

Le informazioni di cui Faraci è entrato in possesso spiegherebbero dunque come mai Patrick Stewart ha potuto riprendere il ruolo di Charles Xavier in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, trattandosi di un attore sotto contratto con la Fox. Inoltre, aprirebbero davvero la strada all'arrivo degli X-Men dalla Fase 7 in poi, ovvero nella Saga successiva alla Saga del Multiverso, che terminerà per l'appunto nel 2025.

Tra l'altro nei giorni scorsi Disney ha annunciato nuove date di uscita per la Marvel, che abbracciano quattro slot nel 2026 e quindi si spingono fino ai primi misteriosi titoli della Fase 7. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.