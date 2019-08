La Marvel non ha mostrato lo script di Endgame neanche agli sceneggiatori di Far From Home

Nonostante Spider-Man: Far From Home sia ambientato dopo Avengers: Endgame e ne mostri le ripercussioni emotive su Peter, la Marvel non ha rivelato l'intero script del film dei fratelli Russo neanche agli sceneggiatori Chris McKenna ed Erik Sommers.

"La Marvel tiene tutto segreto, ma ci hanno detto cosa ci serviva sapere riguardo ai risvolti principali della trama" ha spiegato McKenna a Backstory Magazine (via CB) "Sapevamo di venire da un finale che avrebbe avuto gravi ripercussioni su Peter. E per quanto la richiesta fosse 'Hey, veniamo da un serio doppio colpo emotivo tra Infinity War e Endgame, cerchiamo di tenere il divertimento', non potevamo negare che Peter avesse appena perso il suo mentore e padre surrogato e che si sarebbe chiesto che tipo di eroe sarebbe stato in quel nuovo panorama."

Durante una recente intervista, il montatore di Far From Home Dan Lebental ha confermato di aver visto Endgame solo a lavori già avviati da tempo: "Ci hanno mostrato Endgame prima, ma a processo già iniziato. Avevamo le nostre idee su Endgame ma poi ce l'hanno mostrato e abbiamo dovuto fare qualche aggiustamento."

Capitolo finale della grande macrofase conosciuta come "Infinity Saga", Spider-Man: Far From Home è stato l'ultimo capitolo del MCU prima della già attesa Fase 4 che debutterà il prossimo maggio con il film dedicato a Black Widow. Qui trovate il calendario completo della Fase 4.

