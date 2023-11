Marvel, Nia DaCosta incolpa Captain America per la sconfitta di Avengers: Infinity War

Una delle più grandi sconfitte degli Avengers nel Marvel Cinematic Universe avviene in Infinity War, quando Thanos riesce ad impossessarsi di tutte le sei Gemme dell'Infinito, schioccò le dita e metà degli esseri viventi dell'universo svanì. Tuttavia, qualcosa sarebbe potuto andare diversamente, come ricorda Nia DaCosta.

Nel film Captain America (Chris Evans) impedisce a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) di distruggere la Gemma della Mente di Visione (Paul Bettany). Senza quella gemma i piani di Thanos sarebbero cambiati. Su Everyeye potete recuperare la recensione di Avengers: Infinity War.

La regista ne ha parlato a Comicbook:"Il punto è questo: il motivo per cui è colpa sua è il motivo per cui è un eroe così straordinario, perché dice:'Non sacrificheremo nessuno. Deve sempre esserci un altro modo'. Si sbagliava. Ma poi alla fine aveva ragione, perché andava tutto bene. Abbiamo perso alcune persone a cui teniamo ma è colpa sua, perché avrebbe dovuto strappare quella cosa testa del suo amico fin dall'inizio".



Una colpa che però renderebbe Captain America un grande personaggio all'interno del franchise:"Ma poi, ancora una volta, questo è ciò che lo rende un personaggio così buono, e penso che parte dello straordinario successo di quella prima parte di MCU sia stato che quei personaggi erano così fedeli a loro stessi e avevano un senso. Tutte le decisioni che hanno preso, anche se non eri d'accordo con loro, avevano perfettamente senso per quello che erano. Quindi, anche se lo biasimo, lo capisco".



Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con la regista del sequel di Captain Marvel? Nel frattempo, scoprite 5 cose che The Marvels non deve assolutamente sbagliare.