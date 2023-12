Marvel, Natalie Portman tornerà nel ruolo di Thor? La risposta della star

Thor 5 è ufficialmente in lavorazione dall'agosto del 2023, e, alla luce degli eventi di Love & Thunder, in molti si chiedono se Jane Foster tornerà nel quinto capitolo (o nel Marvel Cinematic Universe più in generale). A rispondere è l'interprete del personaggio, Natalie Portman.

"Sarebbe divertentissimo [ritornare nel franchise]" ha dichiarato. "Sai com'è, ottieni un sacco di punti con i tuoi figli quando realizzi un film sui supereroi!".

Alla domanda su cosa abbia provato nel diventare il Potente Thor, ecco il commento di Portman: "È davvero sorprendente. Prima ne ero convinta: 'Oh, immagino che potrò interpretare soltanto donne minuscole, e per tutto il resto della mia vita'. Poi dicono: 'No, interpreterai un personaggio di un metro e novanta'. Quando mi sono vista sullo schermo, non ho fatto a meno di pensare: 'Questo è ciò che significa essere una persona importante'. Ma la cosa più assurda è stata la quantità di cibo da mangiare: frullati proteici tutto il giorno, che, a dirla tutta, dopo un po' diventano schifosi".

In un'intervista precedente, invece, l'attrice di Léon, Closer e V per Vendetta ha ricordato le sensazioni provate all'inizio della propria carriera nel MCU: "Ero così emozionata all'idea di interpretare un astrofisico, soprattutto in un film di tali dimensioni. Ho pensato che fosse una bella opportunità. Inoltre, il fumetto in cui Jane diventa il Potente Thor è stato pubblicato soltanto nel 2014, quindi svariati anni dopo la mia partecipazione. È soltanto allora che l'idea ha cominciato a nascere".

La bellezza dell'attrice è sotto gli occhi di tutti, ma Natalie Portman fu scelta per Thor soprattutto grazie alla sua intelligenza.