Marvel, Natalia Tena é entrata nel MCU: 'Ha già girato delle scene per un progetto segreto

Dopo i 5 importanti rumour riguardanti il Marvel cinematic Universe, ne arriva un altro su un eventuale ingresso di Natalia Tena.

Secondo l’insider Daniel Richtman, l’attrice di Game of Thrones avrebbe già preso parte a dei progetti segreti del Marvel Cinematic Universe. Non ci sono ancora dettagli sul ruolo e su quando apparirà. È sicuramente un periodo di cambiamento in casa Marvel, perché oltre all’ingresso di Natalia Tena, c’è ancora da risolvere il mistero attorno al personaggio di Kang. Dopo il licenziamento di Johnatan Majors, circolano parecchi nomi per il sostituto. In pole position c’è Colman Domingo, fresco di nomination ai Premi Oscar 2024. È stato l’attore a commentare direttamente la situazione:

“Lo so oppure no? In realtà non lo so. So che il mio team non mi propone nulla a meno che non sia reale, quindi non lo so. Potrei essere in trattativa ma non ne sono sicuro. Accetterei volentieri una conversazione a riguardo. Ci sono voci, ci sono chiacchierate ma non ne sono nemmeno sicuro perché sono consapevole che nulla mi viene proposto se non è reale. Non posso dire se sia vero o no". Nel frattempo, ci sono altre grosse novità sul futuro di Casa Marvel.

