Marvel: nasce Marvel Spotlight, riunirà tutti i film e le serie tv 'realistici' del MCU

Il primo trailer ufficiale di Echo ha mostrato ai fan del Marvel Cinematic Universe una serie molto più simile a quelle Netflix che al resto della saga Marvel Studios, e non a caso alla presentazione del filmato promozionale ha fatto seguito l'annuncio di Marvel Spotlight.

Si tratta di una nuova sotto-etichetta del Marvel Cinematic Universe che raccoglierà tutti i progetti, sia film che serie tv che futuri Speciali, che saranno 'meno' collegati al resto della Saga principale in corso, in questo caso la Saga del Multiverso: la nuova serie tv Echo, che uscirà a gennaio 2024, sarà il primo titolo ad uscire sotto questo nuovo banner, ma attenzione - ciò non vuol dire che Echo non farà parte del MCU, semplicemente i fan faranno bene a non aspettarsi troppi riferimenti a ciò che sta succedendo nella 'narrazione principale' del franchise, come guerre multiversali e realtà in collisione.

Più nello specifico, una parte della storyline di Echo dovrebbe essere ambientata durante l'era del Blip, quindi allo stesso tempo la serie terrà conto dei macro-eventi più importanti che accadono nel vasto MCU e che hanno un impatto sui personaggi. Non è chiaro, a questo punto, se l'etichetta sarà applicata retroattivamente ad altri titoli simili ad Echo (come ad esempio Occhio di Falco, nel quale Maya Lopez ha fatto il suo debutto nel MCU, o Moon Knight e Licantropus) ma ci si aspetta che il futuro Daredevil: Born Again possa far parte del Marvel Spotlight (e alcuni insider stanno già anticipando che la stessa cosa accadrà con i progetti di Nova, Blade e Ghost Rider).

Il nome Marvel Spotlight trae origine dall'omonima serie antologica Marvel Comics, che nel corso degli anni '70 e '80 e ha portato al debutto di molti 'personaggi minori' della saga. "Marvel Spotlight ci offre una piattaforma per portare sullo schermo storie più realistiche e incentrate sui personaggi e, nel caso specifico di Echo, di concentrarci su una storia ambientata nelle strade, che poco ha a che fare con gli eventi cosmici della più ampia continuità dell'MCU", ha spiegato il responsabile dello streaming Marvel Brad Winderbaum. "Insomma, così come i fan dei fumetti non avevano bisogno di leggere le storie degli Avengers o dei Fantastici Quattro per godersi un fumetto di Ghost Rider, il nostro pubblico non avrà bisogno di aver visto tutte le altre uscite MCU per capire cosa sta succedendo nella storia di Maya."

