Marvel, i mutanti esistono già nel MCU ma sono stati resi 'dormienti' da Mr Sinister?

Al Comic-Con 2022 che si terrà questa settimana i fan potrebbero saperne di più sul misterioso reboot degli X Men in sviluppo per i Marvel Studios annunciato per la prima volta al Comic-Con del 2019, ma intanto un'appassionante teoria ha provato ad anticipare cosa accadrà con i mutanti del MCU.

Il redditor HandBanana666 ha pubblicato una vastissima e complessa teoria secondo cui le origini dei mutanti nel MCU saranno legate a Mr. Sinister, il villain che la precedente serie di film degli X-Men ha tentato di introdurre prima che la Fox venisse acquisita dalla Disney. Secondo HandBanana666 non solo Sinister esista già nel MCU, ma finora ha lavorato dietro le quinte per 'sopprimere' il gene mutante esistente nella popolazione.

Leggete la teoria completa - vi avvisiamo, è davvero lunga e stratificata, ben al di sopra della media delle 'normali' teorie dei fan riguardanti il Marvel Cinematic Universe - e diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti che trovate in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che, al momento della stesura di questo articolo, l'unica serie mutante confermata nel MCU è il reboot dello show animato X-Men '97, in produzione per Disney Plus. La settimana scorsa, invece, è stato confermato che Ms Marvel è una mutante nel MCU, segnando la prima volta in assoluto che la parola resa celebre dagli X-Men nel mondo dei fumetti è comparsa nella saga dei Marvel Studios.

L'appuntamento col futuro del MCU, lo ricordiamo, è fissato per il Comic-Con di San Diego 2022, che si terrà questa settimana da giovedì 21 a domenica 24 luglio.