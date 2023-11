Marvel, è questo il motivo per cui Edward Norton ha lasciato Hulk e il MCU?

Dopo le critiche a Edward Norton per la sua performance come Hulk da parte di un attore di Avengers: Endgame, il regista di “L’incredibile Hulk” è tornato a parlare della pellicola e dei possibili motivi per cui l’attore ha abbandonato il suo ruolo.

Louis Leterrier, durante un rewatch del film all’Happy Sad Confused podcast, ha parlato della realizzazione dell'opera e dei disaccordi tra Norton e la produzione che avrebbero portato all’abbandono del ruolo da parte dell’attore, per la sceneggiatura (secondo Norton, Hulk sarebbe dovuto apparire dopo ben 40 minuti), per il tono del film, e addirittura per la colonna sonora:

“Francamente, è forse a causa della colonna sonora. Non ricordo se si trattava del teaser o della colonna sonora complessiva, ma Edward è grande amico di Thom Yorke e voleva che i Radiohead si occupassero della musica ed è stato geniale, ma sappiamo come suonano i Radiohead e penso che la Marvel stesse spingendo per una colonna sonora un po' più tipica di Hollywood e abbiamo pensato che un compromesso, un'elegante via di mezzo fosse prendere (il compositore) Craig Armstrong che aveva lavorato con i Massive Attack per creare una colonna sonora che fosse ossessiva. […] Non vuoi aspettare Hulk e guardare l'orologio pensando: "Quando arriva Hulk?". Vuoi amare il film con Bruce Banner e tutti gli altri e in realtà temere il momento in cui Hulk arriva. Quindi c'è questa dicotomia di questi due film in lotta tra loro e l'unico modo per farcela è una grande sceneggiatura e attori francamente straordinari, per cui si fa un cast eccezionale, si scelgono attori che si scontrano davvero bene sullo schermo e che apparentemente non si piacciono, perché questo funziona davvero bene, si crea tensione. E William Hurt te la dà. […] Non so se pensa che io facessi parte degli altri (Riferendosi a Edward Norton schierato contro la produzione) ... comunque sia. Ero neutrale. Ero letteralmente convinto di fare il miglior film possibile, e anche dopo che se n'è andato gli ho chiesto cosa ne pensasse di alcune idee, volevo solo che fosse orgoglioso di questo film.”

Nel frattempo, L’incredibile Hulk è arrivato di recente su Disney+!