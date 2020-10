Marvel, mosca sulla testa di Mike Pence: i fan scherzano su Ant-Man nel dibattito USA

Il primo e unico dibattito tra vicepresidenti in periodo di elezioni presidenziali si è svolta nella notte americana tra il repubblicano Mike Pence e la democratica Kamala Harris. Un dibattito definito piuttosto piatto e monotono dalla stampa ma 'impreziosito' da un dettaglio che ha generato moltissimi meme sul web. Una mosca sulla testa di Pence.

Un dettaglio così irrilevante che nell'epoca dei social diventa motivo di ilarità tra gli spettatori. I fan Marvel non hanno perso tempo e hanno chiamato in causa Ant-Man.

Dalla fine del dibattito in poi sono comparsi una serie di tweet che mettono a confronto la mosca con Antony, la formica volante usata da Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd) nel Marvel Cinematic Universe.



Molti si sono chiesti ironicamente se fosse stato proprio Paul Rudd a rimpicciolirsi per partecipare al dibattito o se la mosca in testa a Pence avesse potuto ispirare gli autori di Ant-Man 3.

Paul Rudd ha interpretato Scott Lang/Ant-Man già in due film dedicati al suo personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe: Ant-Man diretto da Peyton Reed e uscito nelle sale nel 2015, e il sequel Ant-Man and the Wasp, uscito nel 2018, sempre per la regia di Peyton Reed, con Michael Douglas che ritorna nel cast con il ruolo di Henry 'Hank' Pym.



