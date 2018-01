Marvel: il momento del fumetto degli X-Men che Kevin Feige vorrebbe vedere al cinema

Vi ricordate quella sequenza di Spider-Man: Homecoming , con protagonista la, che il presidente dei, voleva inserire sin dal 2008 sul grande schermo?

In un'intervista dello scorso marzo, molto prima che si parlasse dell'acquisizione della Twentieth Century Fox da parte della Walt Disney Pictures, il presidente Kevin Feige ha svelato quale momento particolare della saga a fumetti degli X-Men vorrebbe adattare sul grande schermo.

"Nei fumetti, c'è questo grosso panel dell'epoca, in cui Magneto usai suoi poteri per prendere la pistola e scomporla in tutti i suoi componenti" ha spiegato Feige "Era un disegno straordinario e l'ho appeso nel mio ufficio. E mi sono detto 'non sarebbe fico averlo sul grande schermo?'.".

Il presidente ammette di aver suggerito, all'epoca di X-Men di Bryan Singer, di adattare quel particolare momento: "La loro risposta a quanto pare è stata 'no', non potevamo farlo. Al contrario, abbiamo avuto dei fili che giravamo un fucile contro chi lo stava impugnando".

Nell'intervista, Feige ha spiegato che "un giorno" gli piacerebbe riprovare ad adattare quella scena e, ora che la Fox ha in mano gli X-Men, potrebbe accadere veramente. Chissà se Kevin Feige riuscirà a fare la medesima cosa fatta con Spider-Man: Homecoming lo scorso anno...

E voi vorreste vedere questo momento dei fumetti sul grande schermo?