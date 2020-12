Marvel e quel misterioso film tra Black Panther 2 e Captain Marvel 2: di cosa si tratta?

Grazie all'immensa lista del Marvel Cinematic Universe abbiamo scoperto le date di film come Black Widow, Shang-Chi e Morbius, eppure c'è ancora una produzione che rimane avvolta nel mistero.

Si tratta di un film che verrà lanciato tra Black Panther 2 (8 luglio 2022) e Captain Marvel 2 (11 novembre 2022), andando a chiudere un ricco anno che inizierà con pesi massimi del calibro di Doctor Stange in the Multiverse of Madness e Thor: Love and Thunder. Uno spazio perfetto per una nuova ip, almeno per Disney.

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, sono in molti a credere che si tratti del reboot di Blade, un progetto per il quale è già iniziata la ricerca di attori e registi. Considerando che il protagonista è poi un cacciatore di vampiri, il periodo di Halloween sarebbe perfetto.

Ci sono comunque anche altri film di cui si sa ancora pochissimo e di cui non è stata annunciata ancora una data precisa. Si potrebbe ipotizzare che lo slot vada ad accogliere uno dei progetti tra Ant-Man & the Wasp: Quantumania e I fantastici 4, senza considerare un sorprendente arrivo di Deadpool 3 nel MCU. Resta poi da capire se le riprese di Guardiani della Galassia Vol 3 possano concludersi in tempo per un'uscita nel 2022.

Nel frattempo potremo saperne di più suoi film in uscita a breve grazie al musical Marvel di Capodanno.