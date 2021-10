Marvel, quali sono i migliori film da recuperare prima di Eterni? Parliamone

Il nuovo teaser di Eterni ha ricordato ai fan che manca ormai pochissimo all'uscita del nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, previsto in Italia per il 3 novembre prossimo: per prepararvi alla visione, ecco i migliori film Marvel da recuperare.

Si parte chiaramente da Guardiani della Galassia di James Gunn, il primo film MCU nel quale, durante una scena memorabile in cui il Collezionista proietta un'immagine del passato della Gemma del Potere, compaiono per la prima volta i Celestiali: nella sequenza veniva rivelato che questa particolare Gemma dell'Infinito una volta veniva usata dai Celestiali per giudicare interi mondi e civiltà, e il Celestiale mostrato nello specifico non era altri che Eson, un personaggio creato da Jack Kirby, il 'padre' degli Eterni. Sempre nel film di James Gunn veniva introdotto il pianeta minerario Knowhere, ricavato dalla testa di un Celestiale.

Proseguiamo dunque con Guardiani della Galassia 2, sempre scritto e diretto da James Gunn: in questo film i fan incontrano l'ultimo Celestiale sopravvissuto, Ego, padre di Peter Quill alias Star-Lord, il leader dei Guardiani interpretato da Chris Pratt. Il film inoltre svelava che i Celestiali sono esseri composti di "luce vivente" e che possiedono il potere di modificare la realtà stessa, costruire interi pianeti o modellare dei corpi in cui vivere. Secondo Ego, la sua razza era stata spazzata via millenni prima, e da allora non era stato in grado di trovare nessuno come lui nell'intero cosmo.

Infine, da non perdere Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Il film diretto da Chloe Zhao infatti sarà un sequel diretto di Endgame, i cui eventi sono stati citati anche nel trailer finale di Eterni, e risponderà al quesito che tutti i fan Marvel si stanno facendo da mesi: dov'erano gli Eterni durante la guerra contro Thanos e il suo esercito?