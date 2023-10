Marvel, i Midnights Suns arrivano nel MCU in questa fiammante fan-art

Il Marvel Cinematic Universe si popola di sempre più personaggi tratti dai fumetti della Casa delle Idee e da quando nella Fase 4 anche quelli dai poteri sovrannaturali che abbiamo conosciuto come Midnight Suns. Un artista ha immaginato su Instagram un roster composto da questi eroi per uno dei prossimi film dell’universo cinematografico Marvel.

Dopo aver stilato una classifica di tutte le serie del Marvel Cinematic Universe, torniamo a parlare dei prodotti per il grande e il piccolo schermo del gigante dell’intrattenimento per condividere l’idea di un fan di quello che potrebbe essere il nuovo gruppo di superpersonaggi da introdurre nelle prossime fasi del franchise.

L’utente Bensolo_cup ha infatti pubblicato sul proprio profilo del social network una fan art raffigurante alcuni membri del gruppo dei Midnight Sons, tornati in auge come Midnight Suns grazie al videogioco a loro dedicato.

Nel poster possiamo riconoscere Ghost Rider, Agatha Harkness, Elsa Bloodstone, Moon Knight, Man-Thing e Blade.

Alcuni di loro a dire il vero hanno già fatto il proprio debutto nell’universo cinematografico Marvel e altri, come Il Diurno, sembrano in procinto di farlo.

L’introduzione di questi personaggi rendere l’MCU ancora più ampio e profondo e non ci stupiremmo se, nei prossimi tempi, la Marvel non trovasse davvero il modo di creare una nuova squadra di eroi formata da almeno una parte di quelli presentati nella bella fan art.

In attesa di capire se la cosa potrà mai succedere davvero, vi lasciamo alle ipotesi su un eventuale nuovo incontro tra Loki e Thor nel Marvel Cinematic Universe.