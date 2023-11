Avengers, Marvel ha scelto lo sceneggiatore di The Kang Dynasty e Secret Wars?

Dopo l'abbandono di Destin Daniel Cretton dalla regia di Avengers: The Kang Dynasty, continuano le novità relative al futuro del franchise degli Avengers nel contesto della Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe.

Stando a quanto rivelato dal produttore della seconda stagione di Loki Kevin Wright, infatti, pare che il co-creatore della serie tv con Tom Hiddleston e sceneggiatore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia Michael Waldron scriverà sia Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars: il coinvolgimento di Waldron nella realizzazione dei due prossimi film della saga degli Avengers sembrava in bilico dopo la notizia, emersa qualche giorno fa, dell'allontanamento del co-sceneggiatore Jeff Loveness, annunciato negli scorsi mesi come co-autore dei copioni dei due film insieme a Waldron, ma ora grazie a Wright sappiamo che - almeno attualmente - il piano è quello di affidare entrambe le sceneggiature a Michael Waldron.

"Per quanto riguarda dove andranno le cose dopo il finale di Loki 2, ovviamente non posso" ha messo in chiaro Kevin Wright parlando con Comicbook, prima di aggiungere: "E non posso dirlo non perché sono timido, è che proprio non faccio parte di quei due progetti. So che Michael Waldron ci sta lavorando e ovviamente lui ama questo mondo come pochi altri, e ha contribuito a creare il Multiverso."

Per altre novità dal mondo Marvel, in queste ore si è fatta sempre più concreta la possibilità che Pedro Pascal interpreti Reed Richards in Fantastici 4.