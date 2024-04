Marvel, Michael Douglas svela: 'Volevo uccidere Hank Pym in Ant-Man 3'

Ant-Man 3 non è stato un successo per i Marvel Studios, e in queste ore il co-protagonista della saga Michael Douglas è tornato a parlare del film nel corso di un'intervista promozionale per l'uscita della sua nuova serie Franklin di Apple TV+.

Ai microfoni di The Hollywood Reporter, infatti, l'attore, che nel Marvel Cinematic Universe interpreta lo scienziato e supereroe Hank Pym, il primo Ant-Man, ha dichiarato che avrebbe voluto 'uccidere' il suo personaggio durante il terzo film della saga diretta da Peyton Reed: "Questa in realtà era la mia richiesta per il terzo capitolo", ha spiegato l'attore. “Ho detto ai creatori del film che mi sarebbe piaciuto uccidere Hank Pym, avrei voluto recitare una morte seria e drammatica nei panni di questo personaggio che amo molto, con tutti questi fantastici effetti speciali. Deve esserci un modo fantastico in cui posso rimpicciolirmi fino alle dimensioni di una formica ed esplodere, qualunque esso sia. Mi piace usare tutti quegli effetti speciali." Quando gli è stato chiesto se sarebbe tornato per un quarto film di Ant-Man, la risposta di Michael Douglas è stata perentoria: "Certo che tornerei, ma ad una condizione: questa volta devono farmi morire!"

Il dirigente della Marvel Stephen Broussard ha rivelato che in casa Marvel Studios si era parlato di Ant-Man 4 prima dell'uscita di Quantumania, ma con la nuova direzione voluta dalla Disney pare che Ant-Man 4 sia stato cancellato insieme ad altri progetti in sviluppo, dato che lo studio preferisce concentrarsi su progetti di successo più sicuro.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità. Nel frattempo, Franklin con Michael Douglas è disponibile su Apple TV+.

