Marvel, Ben Mendelsohn dice addio agli Skrull: 'Voglio essere Dottor Destino nel MCU'

Tra i vari rumour riguardanti i possibili interpreti del dottor Destino, si inserisce con prepotenza anche Ben Mendelsohn tra i papabili attori.

In un’intervista con QG, Mendelsohn ha ripercorso le tappe della sua carriera, e ha dichiarato che l’unico franchise che potrebbe spingerlo a un ritorno e quello Marvel, ma con un’eccezione. Difatti l’attore ha interpretato in precedenza Talos all’interno dell’universo supereroistico, ma il suo desiderio sarebbe quello di entrare nei panni di un altro personaggio, ovvero il dottor Destino. Queste le sue parole:

“Darei quasi i miei occhi e i miei denti per interpretare il Dottor Destino. Penso che il Dottor Destino sia il grande personaggio Marvel non letto che potrebbe e dovrebbe essere fatto. Ma è quello che è. Ho avuto modo di lavorare con Spielberg, Terrence Malick e Ridley Scott. È stato incredibile. Non pensavo che questa occasione sarebbe arrivata.”

Ma quando apparirà il dottor destino nell’universo Marvel? Ancora non ci sono novità ufficiali, ma secondo vari insider, il personaggio non comparirà nel nuovo film de “I Fantastici quattro”, ma il villain potrebbe avere un cameo tramite una delle classifiche scene post-credit. Non resta quindi che attendere sviluppi sul futuro del personaggio. Nel frattempo, alcuni fan hanno immaginato Cillian Murphy nei panni del Dottor Destino con un poster fan-made.