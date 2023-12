Marvel, il MCU a lavoro su un progetto horror dedicato ad Adventure into fear?

Secondo alcune indiscrezioni, i Marvel Studios si starebbero preparando ad ampliare la propria offerta horror per il Marvel Cinematic Universe con un progetto dedicato al fumetto Adventure into fear.

Secondo il famoso insider Daniel Richtman, infatti, la Marvel starebbe sviluppando un progetto basato su Adventure into fear, basato sull'omonimo fumetto horror con protagonista l'Uomo-Cosa: il rumor specifica che "al momento non ci sono informazioni sulla trama" dell'adattamento, e non è dato sapere con quanta fedeltà i Marvel Studios intendono approcciarsi al fumetto originale, ma vale la pena notare che l'Uomo-Cosa è stato introdotto nel MCU da Licantropus, lo Speciale di Halloween di Disney+ diretto da Michael Giacchino con protagonista Gael Garcia Bernal, mentre un altro importante del fumetto Adventure into fear, ovvero la maga Jennifer Kale, farà il suo esordio sempre sulla piattaforma di streaming Disney+ tramite la serie tv Agatha: Darkhold Diaries, spin-off di WandaVision nel quale sarà interpretata da Sasheer Zamata.

Dopo Moon Knight e con Blade all'orizzonte e soprattutto con tanti nuovi titoli MCU dedicati al mondo dell'occulto sembrerebbe che parte dell'offerta dei Marvel Studios voglia puntare sull'horror e sul paranormale attingendo ai tanti personaggi di questo calibro presenti nei fumetti Marvel Comics: curiosamente, va ricordato che nel 2019 era in lavorazione la serie tv Adventure Into Fear per Marvel Television e la piattaforma Hulu, prima che l'etichetta venisse chiusa e inglobata dai Marvel Studios.

