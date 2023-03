Marvel, il MCU sta per finire? Cos'è Avengers Forever e come il Multiverso sarà un reboot

Continuiamo a parlare dei leak sul futuro del Marvel Studios puntando i riflettori sulle informazioni ottenute dal famoso (e molto molto spesso attendibile) account Marvel Studios Spoilers, che ha anticipato nel dettaglio anche la possibile imminente conclusione del Marvel Cinematic Universe.

Si, avete letto bene: secondo le informazioni ottenute dal leaker - che, vale la pena di ricordarlo, negli anni si è dimostrato a dir poco affidabile e in tempi recenti ha anticipato nel dettaglio il finale di Ant Man & The Wasp Quantumania, scene post credit incluse - i Marvel Studios sono consapevoli che il MCU è diventato troppo grande per attirare nuovi spettatori, e la situazione da questo punto di vista diventerà ancora 'più complicata' con Secret Wars, al termine del quale diverse proprietà 'extra-Marvel Studios' (come l'universo Sony, The Amazing Spider-Man, X-Men della Fox e le serie tv Netflix, Hulu e ABC) diventeranno canoniche.

Il piano, dunque, dovrebbe essere quello di ispirarsi all'Universo Ultimate dei fumetti e creare fondamentalmente un nuovo Universo da 'fresh start', punto di inizio ideale per nuovi spettatori, perché Kevin Feige è consapevole che il MCU un giorno finirà: a questo proposito, entro la fine della Fase 8 nessun personaggio (almeno quelli principali) dell'Infinity Saga sarà rimasto in gioco, con The Kang Dynasty e Secret Wars che rappresenterà un'enorme, ultima avventura per la maggior parte dei protagonisti, mentre i pochi che rimarranno ci diranno addio nella Fase 8 (i leak specifica: "Questa non è un'ipotesi, questa è l'intenzione della Marvel)

A questo proposito entrerebbe in gioco il misterioso progetto intitolato Avengers: Forever: si tratterebbe di un nuovo film della saga, non è chiaro se una sorta di Secret Wars - Parte Due o un nuovo progetto a sé stante (dovrebbe dipendere dalla decisione che sarà presa su Secret Wars, se dividerlo in due parti o meno) e sarà dedicato all'addio dei protagonisti della Saga dell'Infinito, ovvero gli attori e le attrici che fanno parte del MCU fin dall'inizio (Chris Hemsworth, Elizabeth Olsen, Tom Hiddleston, Jeremy Renner e così via). Il leaker aggiunge anche: "Ci è arrivata anche la voce di questo titolo, 'Avengers: Eternity Wars', e se Secret Wars dovesse essere diviso in due parti crediamo che questa mossa potrebbe culminare nel 20° anniversario dell'MCU".

Chiaramente al momento è impossibile verificare queste informazioni, dunque rimanete sintonizzati. Per altri contenuti dal leak di Marvel Studios Spoilers, scoprite la nuova serie tv Nomad con Chris Evans e Scarlett Johansson, le cui riprese dovrebbero partire nel 2024.