Marvel, il MCU ha appena infranto la regola del viaggio nel tempo considerata infrangibile

La stagione 2 di Loki ha appena infranto la principale regola del viaggio nel tempo del Marvel Cinematic Universe stabilita in Avengers: Endgame, che fu la chiave al centro della trama del blockbuster Marvel Studios del 2019.

Nel primo episodio di Loki 2, disponibile da oggi su Disney+, Loki continua a 'glitchare' nel tempo e viene trascinato continuamente tra passato, presente e futuro in modo causale: la cosa però torna utile quando lui e Mobius fanno visita all'ingegnere capo della TVA Oroboro, alias OB, per porre fine allo slittamento del tempo. Loki incontra OB nel presente, poi scivola nel passato, dove ha una conversazione con l'ingegnere su come risolvere il suo problema di salto temporale, portando l'OB del passato a creare un estrattore di aura temporale che aiuterà a risolvere il problema nel presente.

La scena di montaggio - divertente e geniale - ci mostra OB mentre ricorda la 'vecchia' conversazione avuta con Loki anni prima in un paradosso di 'uovo e gallina' che va contro tutto ciò che Smart Hulk, e per estensione Avengers: Endgame, aveva stabilito sul funzionamento dei viaggi nel tempo nel MCU. Se cambiare il passato avesse influenzato il futuro, allora tutto, dalla rapina temporale degli Avengers, avrebbe avuto effetti a catena sul loro presente, che avrebbero dovuto trovare totalmente diverso una volta tornati a casa dopo aver recuperato le Gemme dell'Infinito.

Tuttavia, esiste un modo semplice per spiegare questo paradosso: in Loki 2 ci viene detto che il tempo funziona in modo diverso nella TVA, un ritornello costante già nella stagione 1 che prosegue in questo nuovo arco narrativo. Senza dimenticare che gli eventi di Avengers: Endgame hanno avuto luogo prima che Sylvie uccidesse Colui che rimane. Forse le regole stabilite da Hulk sul viaggio nel tempo valgono solo per la Sacra Linea Temporale e hanno perso di senso nella Saga del Multiverso.

Una confusione che, secondo gli insider, presto o tardi verrà risolta con il soft reboot del MCU a partire dalla Fase 7.