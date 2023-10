Marvel, l'MCU ha appena cambiato la sua iconica sigla iniziale!

Un cambio della guardia inaspettato nel Marvel Cinematic Universe. No, non stiamo parlando di un personaggio o di un regista ma della sigla dello storico franchise cinematografico. Un cambiamento che nasce nella seconda stagione di Loki e in particolare nel terzo episodio della seconda stagione, ormai al giro di boa.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler.

La classica e conosciutissima sigla d'apertura del Marvel Cinematic Universe è improvvisamente cambiata proprio all'inizio del nuovo episodio dello show tv MCU con protagonista Tom Hiddleston. Ma c'è un motivo: il terzo episodio introduce Victor Timely, interpretato da Jonathan Majors - protagonista di una parabola trasformatasi in paragone col declino di Ezra Miller - la cui ascesa e variante in Kang il Conquistatore è in gran parte ambientata alla fine del 1800. E proprio per adattarsi a quel tono, la fanfara dei Marvel Studios viene presentata in una versione strumentale per pianoforte d'altri tempi, che la distingue in maniera particolare rispetto alla solita versione della sigla.



In questo momento il Marvel Cinematic Universe sembra in una fase di stallo nell'epoca post-Endgame e c'è molta curiosità intorno ai prossimi progetti che potrebbero riportare in auge quello che da più parti è considerato come il maggior capolavoro produttivo degli ultimi quindici anni.



In ogni caso, su Everyeye ci siamo chiesti se i cinecomic hanno rovinato il cinema oppure no. Voi cosa ne pensate?