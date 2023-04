Marvel, Matthew Lawrence: 'Un regista voleva che mi spogliassi per ottenere un ruolo'

Dall'esplosione del caso Weinstein in poi il mondo del cinema ha preso atto dell'esistenza di un ambiente deviato in cui le richieste di favori sessuali in cambio di un ruolo importante sono all'ordine del giorno: neanche il Marvel Cinematic Universe farebbe eccezione, secondo le parole di Matthew Lawrence.

Mentre Scarlett Johansson e Gwyneth Paltrow dicono basta all'MCU, infatti, l'attore ricordato soprattutto per il suo ruolo in Mrs. Doubtfire ha puntato il dito contro un non meglio specificato regista premio Oscar, che secondo la sua ricostruzione avrebbe chiesto a Lawrence di spogliarsi davanti a lui per entrare a far parte del franchise.

"Più volte nel corso della mia vita mi è stato proposto un grosso ruolo. Persi la mia agenzia perché andai in questa stanza d'albergo di un regista premio Oscar, nella quale ancora non riesco a credere mi abbiano mandato, che si fece trovare in accappatoio, mi chiese di togliermi i vestiti e di scattarmi delle Polaroid. Poi se avessi fatto X, Y e Z sarei stato uno dei prossimi personaggi Marvel. Non lo feci, ma la mia agenzia mi licenziò perché avevo lasciato quella camera" sono state le parole dell'attore.

Una testimonianza che, qualora dovesse rivelarsi veritiera, mette in luce ancora una volta il marcio di un ambiente che, sotto quest'aspetto, non risparmia né uomini né donne. A proposito di situazioni scottanti, intanto, secondo un insider l'MCU avrebbe già trovato il sostituto di Jonathan Majors.