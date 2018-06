Marvel: Markus & McFeely parlano di Moon Knight, Union Jack... e M.O.D.O.K.!

I due sceneggiatori di Captain America - Il Primo Vendicatore, Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War, Christopher Markus & Stephen McFeely, si sono anche occupati delle sceneggiature di Avengers: Infinity War e del prossimo Avengers 4.

Questo vuol dire che del mondo Marvel se ne intendono, e anche molto. E' per questo che, nel corso di una nuova intervista, i due hanno svelato quale personaggio vorrebbero adattare sul grande schermo ma di cui non hanno ancora trovato il modo di farlo: "Ci sono gran bei personaggi che pensiamo abbiano un gran potenziale ma che non abbiamo mai provato ad inserire. Abbiamo inserito Zola in due film, giusto? Ma ci piacerebbe molto avere M.O.D.O.K.. E' un personaggio difficile da includere, è questo 'comprimario con la testa gigante'. Dovremmo costruirgli una storia interessante intorno. Ma siamo sicuri che se fatto bene, anche a livello visivo, M.O.D.O.K. sarebbe un villain incredibile".

Ma se estendiamo i 'sogni' anche allo studio, i due svelano che Nate Moore, produttore esecutivo dei Marvel Studios, ha un sogno nel cassetto: "Ogni volta che fai un film con Nate, lui suggerisce di inserire Joseph Chapman cioé Union Jack. Vuole inserire Union Jack. Ci riuscirà, vi stiamo avvertendo che ci riuscirà. Sia che vogliate Union Jack o meno...".

Ma la discussione è scivolata immediatamente verso Moon Knight, uno dei personaggi più amati dei fan: "qualcuno, prima o poi, riuscirà a fare un gran bel film su Moon Knight ma è complicato. E' perché è diventato bello soltanto successivamente. All'inizio era ok ma un po' scadente, poi è diventato straordinario. Poi è ebreo, il che è molto bello.".