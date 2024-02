Marvel, Mark Ruffalo spezza il cuore dei fan: 'Non faremo mai un film stand-alone su Hulk'

Dopo aver chiarito la confusione che Mark Ruffalo ha generato intorno a Captain America 4, in queste ore sono emerse grosse novità riguardanti il futuro di Hulk nel Marvel Cinematic Universe.

"Kevin mi ha chiesto: 'Cosa ti piacerebbe fare?' Mi ha detto: 'Cosa vorresti se potessi fare un film stand-alone su Hulk?'" ha dichiarato Mark Ruffalo al Santa Barbara International Film Festival. "E ho detto: 'Beh, mi piacerebbe trasformarlo da un maniaco furioso ad un personaggio in grado di relazionarsi con gli altri.' E lui ha detto: "Okay, lo faremo nel corso di quattro film. Non faremo mai un film di Hulk stand-alone, dobbiamo rinunciarci: mi dispiace, ma non accadrà. Quindi , lo faremo nell'arco di quattro film, che ne dici?'" Inoltre, Mark Ruffalo ha anche rivelato di conoscere ulteriori dettagli sulla situazione e il futuro di Hulk ma che allo stesso tempo gli è stato vietato di parlarne: "Per quanto ne so, potrei parlarne più approfonditamente ma mi è stato detto di non farlo".

Mark Ruffalo è stato visto l'ultima volta come Hulk in She-Hulk, serie tv che ha rivelato che Hulk ha un figlio di nome Skaar. Non è chiaro al momento quando rivedremo 'la famiglia Hulk' nel MCU, ma a parte i film degli Avengers le indiscrezioni di qualche settimana fa sul futuro dei Marvel Studios e della Saga del Multiverso hanno anticipato un arco narrativo dedicato a Hulk che culminerà in un film crossover su World War Hulk...che, tecnicamente, non sarà uno stand-alone.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate con noi.