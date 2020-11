Marvel, Mark Ruffalo premia i fan vestiti da Hulk per Halloween: 'Amo i vostri costumi'

Quando si fa parte degli Avengers bisogna mettere in conto un po' di cose: rischiare la vita per salvare il mondo, qualche viaggio nel tempo di tanto in tanto e, ovviamente, trovarsi davanti un bel po' di fan pronti ad indossare costumi con le tue sembianze in vista della notte di Halloween.

Notte di Halloween che quest'anno è stata ovviamente piuttosto diversa dal solito: a causa della pandemia i festeggiamenti si sono svolti perlopiù via social, con i fan Marvel di tutto il mondo che non hanno perso occasione di mostrare le loro foto travestiti da Hulk, Thor e Avengers vari.

Travestimenti che hanno scatenato l'entusiasmo di Mark Ruffalo: "Mettere insieme la famiglia per un costume di Halloween a tema Avengers = Incredibile! Adoro vedere i vostri fantastici costumi e i vostri cosplay" ha scritto su Instagram la star del Marvel Cinematic Universe, postando varie foto tra cui quella di un'intera famiglia travestita da Avengers.

È sicuramente confortante notare come l'assenza di festeggiamenti dovuta alle misure di sicurezza per l'emergenza coronavirus non abbia intaccato la voglia di molti di celebrare Halloween a dovere! A proposito di Mark Ruffalo, intanto: pare che Matthew McConaughey fosse interessato alla parte di Hulk, ma Marvel non era dello stesso avviso; il web, nel frattempo, sta impazzendo per un crossover tra Avengers e Aldo, Giovanni e Giacomo.