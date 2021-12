Marvel, Mark Ruffalo omaggia Stan Lee nel giorno del suo compleanno

Tutto il mondo deve molto al genio di Stan Lee, l’amato fumettista oggi avrebbe compiuto 99 anni e i fan non hanno mancato di dimostrare tutto il loro affetto e la loro gratitudine, così come anche Mark Ruffalo. L’attore interprete di Hulk nel MCU ha usato Twitter per onorare il compianto Lee.

Ogni anno nel giorno del compleanno i fan commemorano Lee insieme a tutti coloro che sono stati influenzati dalle sue creazioni si prendono un momento per condividere un pensiero o un ricordo. Ruffalo ha ringraziato Lee per tutto ciò che ha realizzato: "Pensando a Stan Lee e a tutto ciò che ha fatto oggi per la nostra famiglia Marvel allargata", ha scritto nel tweet che trovate in calce alla notizia.



Insieme a Jack Kirby e Steve Ditko, Stan Lee ha contribuito alla creazione di molti supereroi Marvel ed i suoi cameo cinematografici sono diventati ormai leggendari. Inoltre Lee era un fan dell’Hulk di Ruffalo: "In generale è stato meraviglioso", ha detto in un’intervista con Total Film nel 2012. "Non avevano ancora trovato la formula giusta con Hulk, ma è molto bravo in The Avengers. L'hanno reso troppo grande nei primi due film, non penso che dovesse essere grande come King Kong. Mark Ruffalo ce l'ha fatta".



Vi lasciamo con il sottile riferimento a Lee in Spider-Man: No Way Home che forse non avevate colto.