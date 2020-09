Marvel, Mark Ruffalo dà il benvenuto a Tatiana Maslany nella famiglia Hulk!

Nella notte l'attrice Tatiana Maslany è stata annunciata come protagonista di She-Hulk, una delle nuove serie Marvel Studios in sviluppo per Disney+, e adesso Mark Ruffalo, storico interprete di Hulk, è apparso su Twitter per darle il benvenuto in famiglia.

Potete trovare il post dell'attore in calce all'articolo: "Benvenuto in famiglia, cugina!", ha scritto l'attore di Hulk sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter. Ruffalo ha interpretato Bruce Banner in Avengers, Avengers: Age of Ultron, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. L'attore, in passato, aveva proposto un film stand-alone sul suo personaggio, ma per questioni legate ai diritti i Marvel Studios finora non hanno ancora potuto accontentarlo.

Quale pensate che sarà il ruolo di Hulk nel futuro del Marvel Cinematic Universe? Con l'arrivo di She-Hulk lo vedremo più spesso? Ditecelo nella sezione dei commenti!

Ricordiamo che le serie tv di Disney+ del MCU saranno legate al resto della produzione Marvel Studios, e tutti gli attori di personaggi che esordiranno direttamente sul servizio di streaming on demand avranno nei loro contratti delle voci per apparire anche nei progetti cinematografici dello studio: questo, in linea teorica, consentirebbe a She-Hulk di aggiungersi ai ranghi degli Avengers in un eventuale quinto capitolo della saga.

Nei fumetti, She-Hulk/Jennifer Walters è la cugina di Bruce Banner e riceve i suoi stessi poteri quando, a causa di un incidente, Bruce la salva tramite una trasfusione del suo sangue. Dato che il 'gene Hulk' è presente in una percentuale ridotta nel suo organismo, però, Jennifer è in grado di controllare il suo stato emotivo e intellettuale, e sarà interessante scoprire come si differenzierà dall'Hulk del MCU, che come noto da Avengers: Endgame è perfettamente in grado di comportarsi come una persona normale.